Anvisa e Opas reconhecem atuação de Nelsinho

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por suas ações em prol da saúde dos brasileiros durante seu mandato.

"É uma honra ser reconhecido pela OPAS e pela Anvisa por meu trabalho em prol da saúde. Estou comprometido em enfrentar os desafios na área e promover melhorias para a população brasileira”, disse o senador.

O reconhecimento ocorreu durante a entrega de uma placa comemorativa à Anvisa nesta semana, onde representantes da OPAS e da vigilância sanitária brasileira enfatizaram a contribuição do parlamentar.

Jarbas Barbosa, diretor da OPAS/OMS, expressou a gratidão que tem ao interesse demonstrado pelo senador na área da saúde.

"Fizemos uma ação lá no Senado, por iniciativa do senador, para comemorar os 120 anos da Organização Pan-Americana da Saúde. Muito agradecido ao senador pelo interesse que ele tem nos temas de saúde, sempre é muito importante", comentou.

"Nós o parabenizamos pelo trabalho e agradecemos também pelas parcerias que nós temos, especialmente, pela celebração onde estivemos juntos, recentemente, aniversário no Senado e também o trabalho conjunto para melhorar a saúde da população", afirmou Socorro Gross Galiano, representante da OPAS/OMS no Brasil.

O Diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, também destacou o trabalho realizado pelo senador sul-mato-grossense.

"Não é acaso do destino ter a presença de um integrante do Senado Federal, senador Nelsinho Trad. É a representatividade do cidadão (...) triste seria o dia em que o Congresso Nacional não estivesse conosco", afirmou.

