AO VIVO - Bolsonaro abre a 74ª assembleia da ONU

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Confira AO VIVO o primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (24), em Nova York (EUA).

Desde 1949, tradicionalmente, cabe ao representante do Brasil abrir o debate geral da assembleia das Nações Unidas. Chanceleres e presidentes subiram à tribuna em Nova York nas últimas sete décadas.

Com a fala desta terça, Bolsonaro será o oitavo presidente brasileiro a abrir os debates. O primeiro chefe de Estado do país a discursar no encontro foi João Figueiredo, em 1982. Desde então, apenas Itamar Franco não se pronunciou ao menos uma vez na assembleia geral.

Assista ao discurso inaugural do debate geral da 74ª edição da assembleia:

