AO VIVO: Lula acompanha em Campo Grande embarque de carne para a China

Acontece nesta sexta-feira (12), o embarque de carne para a China diretamente da fábrica da JBS de Campo Grande a partir de plantas recém- habilitadas para exportar ao país asiático.

O evento na Capital sul-mato-grossense acontece a partir das 10h com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades.

A planta é uma das 38 habilitadas pela China em março. Entre elas, são 24 de processamento de bovinos, oito de frangos, além de um de termoprocessamento e cinco entrepostos.

Assim o Brasil aumenta sua lista anterior que tinha 106 plantas habilitadas para a China, sendo 47 de aves, 41 de bovinos e 17 de suínos.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também