AO VIVO: Senado vota taxação de super-ricos e apostas esportivas

Está sendo votado nesta quarta-feira (29), no plenário do Senado, dois projetos de importância para os esforços do governo em aumentar a arrecadação e alcançar o déficit zero, os de taxação de super-ricos e de apostas esportivas.

Ambos os projetos foram aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na última semana, e se esperada desde a última quarta-feira (22) suas votações no plenário do Senado.

O texto de taxação de super-ricos, que inclui fundos exclusivos e offshores, não passou por mudanças, e caso aprovado da maneira que está, deve seguir direto para a sanção.

Já o das apostas esportivas passou por mudanças no Senado, e deve retornar para a Câmara, para análise das mudanças.

Acompanhe a votação:

Deixe seu Comentário

Leia Também