Após cirurgias no coração, Zeca do PT recebe alta e volta para casa

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, Zeca do PT, recebeu alta da equipe médica no final da manhã deste sábado (18), para continuar seu tratamento de saúde em casa. Ele estava internado no hospital Cassems em Campo Grande, após passar por angioplastias nas duas válvulas do coração, que estavam obstruídas.

Em mensagem divulgada pelo WhatsApp, Zeca e sua esposa, Gilda Maria dos Santos, agradeceram pelas energias positivas e orações. "Ele está ótimo", afirmou.

Desde a noite de segunda-feira (13), quando foi internado após sentir dores no peito, o ex-governador passou por duas angioplastias coronarianas, nas quais as artérias do coração passaram por desobstrução e inserção de stents-próteses de metal em forma de malha usadas para restaurar o fluxo sanguíneo.

