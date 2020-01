Após declarações nazistas, Bolsonaro exonera Roberto Alvim

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (17) através de sua conta pessoal no Twitter no desligamento de Roberto Alvim como secretário Especial da Cultura após o fazer um comunicado remetendo um discurso de um ministro da propaganda nazista.

Bolsonaro lamentou o seu pronunciamento da exoneração do cargo de Alvim, ainda que já tenha se desculpado. "Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência" tweetou.

- Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2020

No tweet seguinte, o presidente Bolsonaro falou sobre o seu repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, e reafirmou seu apoio a comunidade judaíca. "Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum", complementou.

- Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2020

O pronunciamento de Alvim

Na madrugada de hoje, Roberto divulgou um vídeo em sua conta no Twitter, que remete a trechos de um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Durante o comunicado, o secretário falou sobre o lançamento do Prêmio Nacional das Artes e sobre o que seria o ideal para a pasta.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", disse.

No pronunciamento de Goebbels, o ministro diz que "a arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada".

Além dos trechos utilizados, ao fundo do vídeo, estava tocando uma ópera de Wagner, compositor preferido do líder nazista, Adolph Hitler.

