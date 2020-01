Secretário de Cultura parafraseia nazista e gera polêmica nas redes sociais

Um vídeo em que o secretário de Cultura Roberto Alvim copia trechos de discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler, sobre as artes provocou uma onda de indignação nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (17).

Além dos trechos do pronunciamento, a estética do vídeo, a aparência do secretário, o vocabulário, o tom de voz e a trilha sonora escolhida também fizeram várias personalidades compararem a divulgação à propaganda nazista.

A música de fundo usada por Alvim é um trecho da ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, uma obra que Hitler contou em sua autobiografia ter sido decisiva em sua vida.

A fala do secretário levou o nome de Goebbels a ser um dos mais citados no Twitter durante a madrugada e fez com que centenas de internautas repudiassem a referência nazista e postassem comparações com a propaganda de Hitler.

“A estética do vídeo, o som de fundo, a postura do ministro, a fala carregada de nacionalismo e citações ao Joseph Goebbels... Se isso não for indícios do nazismo tropical, é pq uma máquina do tempo nos levou de volta para 1933 na Alemanha”, comentou um dos internautas.

O vídeo foi postado pela própria Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. O objetivo era divulgar o Prêmio Nacional das Artes, apresentado horas antes em live com a participação do próprio presidente.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", afirmou Alvim no vídeo postado nas redes sociais.

Vídeo:

#PrêmioNacionaldasArtes | Marco histórico nas artes e na cultura brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) 16 de janeiro de 2020

