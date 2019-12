Confira a Programação Especial 2020 da TVE Cultura MS

Com o tema “Mude de hábito, mude de canal, mude para a TVE Cultura”, a Programação Especial 2020 apresenta de 25 de dezembro a 25 de março mais de 100 horas de programas locais e regionais sobre arte, poesia, produção audiovisual, comportamento, entrevistas, documentários e conteúdo jornalístico.

A Programação Especial 2020 prestará homenagens aos ícones do grande mosaico cultural do Mato Grosso do Sul.

No programa Memórias mostra os modos de produção e consumo da informação até a era digital; e faz um passeio pelo universo literário em suas dimensões formais e temáticas, passando pela Maracangalha de Fernando Cruz no quadro Poéticos, onde aborda a poesia marginal ou a geração mimeógrafo dos anos 1980, relembrando Paulo Leminski, Torquato Neto, Nicolas Bher e Cacaso.

Especial 2020 é um leque de informações e debates, de culto a personagens precursores e emblemáticos, aos legados do chamamezeiro Ivo de Souza e maestro Juninho Fonseca, um fronteiriço que incorporou a guarânia ao repertório musical sul-mato-grossense.

O apresentador Bosco Martins destaca ainda o compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a comunicação pública, notando as ações do governo desde o início da gestão.

Cronograma

Panorama MS, jornalístico e interativo, exibido de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 10h e 18h15,

Giro do Esporte, de segunda a sexta-feira, às 11h e 17h45, com reportagens e entrevistas no estúdio sobre o esporte amador e profissional, mantém o público informado e ainda abre espaço para o “esquenta” musical.

MultiplicidadeS, estreiara na TVE Cultura MS expondo a riqueza e a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Cult da TVE, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h45, às segundas e terças-feiras às 19h, quintas e sextas-feiras às 19h45, aos sábados às 21h30 e às 21h nos domingos, divulga os eventos e a produção cultural do estado.

Show da Terra, traz o melhor da música regional e difunde as manifestações artísticas que moldam a identidade cultural do estado e é apresentado todos os domingos às 10h30 e às terças-feiras às 19h45.

Spoiler, programa audiovisual com foco na produção de videoclipes de Mato Grosso do Sul, além de produções nacionais e internacionais da cena underground e cenários atuais. Vai ao ar às sextas-feiras às 19h15, aos sábados às 9h30, e aos domingos às 13h e 21h.

Prosa & Segredos, exibição de shows musicais, literatura, poesias, memória digital, cultura, comportamento e relações sociais.

Memórias, trajetórias e as transformações do mundo contemporâneo que levam à nova era da comunicação associada à sociologia urbana, que vem produzindo a revolução na forma de produzir e de consumir informação.

Poético, leva o público às emoções com viagem ao lirismo da literatura, do subjetivo ao romântico.

Conexão Cidade, destaque da grade de programação da TVE Cultura/MS é o lançamento do CD do cantor e compositor Paulo Simões com uma entrevista exclusiva no programa "Conexão Cidade" apresentado por Lupércio Marques.

