Após denuncias de assédio sexual, Silvio Almeida é demitido por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu, na noite desta sexta-feira (6), demitir o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após uma série de denúncias de assédio sexual serem divulgadas, com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, entre as vítimas.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou da demissão imediata do ministro. "O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual", diz a nota.

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu procedimento preliminar sobre o caso, que também será investigado pela Polícia Federal.

"O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada", completou a nota.

As denúncias contra o ministro vieram à tona após matéria do portal Metrópoles na quinta-feira (5) e confirmadas pela organização Me Too.

“Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentam dificuldades em obter apoio institucional para validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa”, disse a Me Too em nota após o caso ser divulgado.

