Após recuo de Ferro, Catan mantém portas abertas para vice

Pré-candidato do Governo de Mato Grosso do Sul em 2026, João Henrique Catan (Novo) comentou, nesta sexta-feira (27), a decisão do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), de desistir da possibilidade de integrar a chapa como vice.

Ao JD1 Notícias, Catan afirmou que nunca chegou a confirmar Ferro como nome para a vice, apesar de reconhecer a aproximação política entre eles. Segundo ele, o convite foi ampliado a todo o campo da direita e segue aberto para novos interessados.

“Fiz convites escancarados a toda direita, a todo público que se identifica conosco, e me parece que ele se identificou com o nosso projeto”, disse.

A desistência de Ferro ocorre após o prefeito decidir permanecer no cargo até o fim do mandato, em meio a desgastes com a vice-prefeita Angela Casarotti (PP) e à condução de uma licitação superior a R$ 60 milhões em Ivinhema. Ele avaliou que a saída poderia comprometer a continuidade da equipe e projetos em andamento.

Catan destacou que recebeu com naturalidade a decisão e chegou a interpretar a justificativa de Ferro como um reconhecimento do projeto político que vem sendo construído. “Fico agradecido que, no vídeo dele, ele disse que só não vai porque entende que prejudicaria Ivinhema neste momento. Isso mostra que ele reconhece a importância do nosso projeto”, afirmou.

Apesar da mudança de cenário, o pré-candidato reforçou que a definição do vice ainda não está em pauta imediata. De acordo com ele, a escolha será feita apenas durante o período das convenções partidárias, após o fechamento da janela de filiações.

Catan também evitou apontar nomes favoritos e disse que o partido está em fase de crescimento e articulação. Segundo ele, novas filiações estão em andamento e diferentes lideranças da direita seguem sendo convidadas a integrar o projeto.

“O partido está crescendo, estamos filiando muita gente, e essa decisão será tomada lá na frente, na convenção. As portas estão abertas para todos que se identificam com esse projeto”, completou.

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