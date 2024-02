Após reunião com deputados, Lula deve liberar R$ 20,5 bilhões em emendas até junho

Após se reunir com deputados e integrantes da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou, na quinta-feira (22), o decreto com um calendário com a previsão de liberação de R$ 20,5 bilhões em emendas até junho.

A publicação era uma demanda de membros do Congresso, já que devido legislação eleitoral, não será possível a transferência de recursos dessas emendas a partir de 30 de junho, e foi costurado na manhã de quinta, no Palácio do Planalto, e chancelado após encontro de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e deputados à noite.

No total, os pagamentos mensais até junho irão somar R$ 12,5 bilhões em emendas individuais, R$ 4,2 bilhões em emendas de bancada e R$ 3,6 bilhões em emendas de comissão.

O governo irá manter o cronograma do pagamento de emendas previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

