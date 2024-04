Argentina e Colômbia firmam acordo para melhorar a relação diplomática

Diante de boatos sobre conflitos diplomáticos, a Argentina e a Colômbia afirmam ter tomado medidas para melhorar a relação entre os dois países.

Isso ocorre após o líder argentino, Javier Milei, chamar o presidente colombiano, Gustavo Petro, de “assassino terrorista” em uma entrevista à CNN. E da Colômbia ter expulsado o pessoal diplomático da embaixada argentina em Bogotá.

Em um comunicado conjunto feito ontem (31), os ministérios das Relações Exteriores dos dois países disseram que mantiveram conversas sob as ordens de Milei e Petro. E para reparar a relação, medidas foram tomadas, como o retorno de todos os embaixadores.

Vale lembrar que Milei entrou em confronto com líderes desde que assumiu o poder em 2023, com a promessa de implementar reformas econômicas "chocantes".

