Assembleia discute Projeto sobre saúde mental nesta quarta-feira

Serão votados em sessão desta quarta-feira (29) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). duas propostas sobre campanha educativa quanto à saúde mental e sobre ações para resolução de conflitos no ambiente escolar. A sessão é aberta à toda sociedade a partir das 9h20 e pode ser acompanhada presencialmente ou pelos canais de Comunicação da ALEMS .

Segunda discussão

O Projeto de Lei 361/2023 que institui o “Janeiro Branco”, dedicado à realização de ações educativas para difusão da saúde mental promovendo debates, palestras e outras atividades relativas à saúde mental.

Também deve ser votado o Projeto de Lei 207/2023, do deputado Roberto Hashioka (União), que institui a Política de Resolução de Conflitos nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Segundo a proposta, essa política, entre outros objetivos, visa à “solução pacífica e harmoniosa dos conflitos oriundos das relações interpessoais entre os atores envolvidos direta ou indiretamente nos processos educacionais”. O projeto está pautado para primeira discussão.

Redação final

De autoria do Poder Executivo está o Projeto de Lei Complementar 02/2024 para conceder aos delegados de Polícia, ativos ou aposentados, e seus respectivos pensionistas, plano de assistência médico-social em forma de parcela pecuniária mensal indenizatória correspondente a 5% do subsídio da Classe Especial, nível I, do cargo de Delegado de Polícia.

Também deve ser votado o Projeto de Lei 97/2024, que estabelece as condições gerais dos contratos, dos termos aditivos ou dos instrumentos similares firmados pelos beneficiários de imóveis originários ou incorporados por sucessão legal à Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB-MS), e daqueles que tenham como objeto o retorno de investimento estadual dos empreendimentos realizados em parceria, para a aquisição do lote e/ou da unidade habitacional.

Primeira discussão

O projeto que altera a redação e acrescenta dispositivos às Leis 1.102/1990, 2.065/1999, 6.035/2022 e 6.036/2023sobre cargos de confiança deve ter a redação final votada até quarta-feira da próxima semana, dia 5 de junho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também