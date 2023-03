Assembleia homenageia Educkbank

Em decisão unânime, a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou moção de congratulação, ao empresário Danilo Costa Filho, fundador da startup brasileira Educbanck, pelo prêmio People’s Choice (escolha do público), no Innovation Awards do SXSW 2023.

Esta é a primeira vez, em 20 edições do evento, que uma empresa brasileira recebeu essa premiação. A proposta foi apresentada pelo deputado Gerson Claro (PP), que justificou a iniciativa como uma forma de reconhecimento do "espírito empreendedor da juventude que é determinante para fazer a diferença na construção de um país melhor". O pedido de Gerson, foi emendado por Paulo Corrêa, que solicitou que a homenagem fosse timbrada como de todo o legislativo.

A Educbank é uma plataforma financeira de educação básica para a América Latina, cuja atividade é garantir que as escolas não tenham inadimplência da mensalidade dos alunos, além de fornecer benefícios como créditos, meios de pagamento, sistema de gestão, contabilidade e marketing.

Participaram do Innovation Awards 50 finalistas com projetos digitais voltados para o futuro. As startups estavam distribuídas em 14 categorias diferentes, de "Inteligência Artificial" a "Saúde e Tecnologia Médica" e "Sustentabilidade", por exemplo.

“Premiações e reconhecimentos como o SXSW Innovation Awards são fundamentais para estimular o surgimento de novas iniciativas e chancelar aquelas que são comprovadamente compromissadas com a inovação”, afirmou Danilo Costa Filho, fundador do Educbank. "O fato de sermos a primeira companhia brasileira premiada é reflexo de que a inovação baseada em produtos financeiros para a educação básica tem uma relevância expressiva", completou.

Além disso, Costa declarou que "nenhuma democracia no mundo se consolidou sem educação básica de qualidade e acesso ao capital".

