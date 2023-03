A Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul passa a ter um colégio de líderes e bloco partidários, cuja principal atribuição será a de definir a agenda de votação dos projetos, além de deliberar sobre questões de caráter administrativo da Casa.

A inovação foi apresentada e discutida nesta quinta-feira (2), pelo presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP) e demais membros da Mesa Diretora. Eles se reuniram com o líder de bancada do PT, Amarildo Cruz, o líder do Governo, Londres Machado (PP), o deputado Márcio Fernandes (MDB) do Grupo Parlamentar G-10 e Jamilson Name (PSDB) do G-8, que serão os primeiros membros do órgão do novo colegiado.

"A nova instância de deliberação reforça o compromisso da atual administração, de tomar as decisões de forma colegiada, sempre em busca da construção do consenso e da maior transparência. Uma das primeiras definições foi referente às sessões híbridas", disse Gerson Claro.

Os deputados poderão participar das deliberações do plenário por vídeo na ordem do dia, quando a proposta em pauta for para votação. Da primeira reunião do Colégio de Líderes, saíram algumas deliberações para o 1º secretário deputado Paulo Corrêa (PSDB) providenciar a implantação.

Entre as sugestões acolhidas, estão a implantação de um refeitório para os funcionários; a reestruturação do plenário para melhor acolher a população que for assistir às sessões, participar das audiências públicas ou outras atividades realizadas no Legislativo Estadual; revisão da estrutura das instalações hidráulicas do prédio da Assembleia e a implantação da energia solar.

O presidente da ALEMS explicou ainda que o colégio de líderes é uma instância de deliberação que já existe na Câmara Federal, integrada pelos líderes da maioria, da minoria, dos partidos, blocos parlamentares e do Governo. De acordo com Gerson Claro, dentre outras atribuições, o colegiado opina em questões de competência do presidente e da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também