Assembleia vai debater relicitaÃ§Ã£o da BR 163

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) irá promover no dia 21 de março, uma audiência pública para discutir a relicitação da BR-163, rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul por 847 km, de Sonora até a divisa com o Estado do Paraná, em Mundo Novo.

Segundo o presidente do Legislativo Estadual, Gerson Claro (PP), o objetivo é ouvir prefeitos, vereadores e representantes dos segmentos sociais das cidades impactadas, colhendo subsídios para a audiência que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) fará no dia seguinte em Brasília.

A agência reguladora começará colher subsídios para o processo de concessão do trecho de 379,6 ok entre Campo Grande e a ponte sobre o Rio de Corrente, divisa com Mato Grosso. “É fundamental garantir que a futura concessionária faça investimentos que torne o tráfego mais seguro, com abertura de terceira pista, duplicação de trechos críticos e promova intervenções em áreas urbanas, como o anel viário da Capital", avaliou Gerson.

Na audiência de Brasília, a Assembleia estará representada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Roberto Hashioka (União), Pedro Kemp (PT) e Mara Caseiro (PSDB), que serão porta-vozes das sugestões propostas no dia anterior em Campo Grande.

Concessão há 9 anos

Desde 2014 a CCR administra a BR-163, com cobrança de pedágio. Em 2019, a empresa pediu rescisão do contrato à ANTT.

Na última sexta-feira (3), uma resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) e Ministério dos Transportes, foi publicada no Diário Oficial.

