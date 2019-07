Ataque a escritório de partido político deixa três mortos

Prisciila Porangaba, com informaçõesa do R7

Pelo menos três pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas neste domingo (28) em um ataque ao escritório de um partido aliado do presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, na capital do país, Cabul.

O porta-voz da polícia local, Ferdaws Faramarz, informou à Agência Efe que primeiro aconteceu uma explosão, e depois um grupo de homens armados invadiu o escritório do partido Afeganistão Verde, liderado pelo ex-chefe do serviço de Inteligência ddo país, Amrullah Saleh, que disputará as eleições de setembro como vice-presidente na chapa de Ghani.

Faramarz disse que um dos terroristas foi abatido e que as forças especiais da polícia iniciaram uma operação para encontrar os outros criminosos.

No ataque morreram mais duas pessoas, e outras 25 ficaram feridas, informou no Twitter o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Mayar.

Ghani afirmou que Saleh, que estava no local, sobreviveu ao ataque.

"O meu irmão, filho autêntico afegão e primeiro vice-presidente da minha equipe eleitoral, @AmrullahSaleh2, sobreviveu a um ataque complexo realizado pelos inimigos do Estado", afirmou Ghani no Twitter.

O ataque aconteceu pouco depois do início da campanha para as eleições presidenciais de 28 de setembro, nas quais Ghani tenta conseguir um novo mandato.

As eleições, as quartas no Afeganistão desde o fim do regime talibã, em 2001, ocorrem em meio às conversas de paz entre os Estados Unidos e os insurgentes.

