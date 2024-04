Emenda de Beto Pereira atende radioterapia do HU

Comemorando os 49 anos do Hospital Universitário de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira destinou, por meio de recursos oriundos de emenda parlamentar, R$ 4,5 milhões para melhoria do serviço de radioterapia oferecido pela instituição.

“Para mim é prioridade ajudar a melhorar o atendimento de saúde na nossa cidade e no nosso Estado. Eu fico muito feliz em saber que esse recurso vai ajudar no tratamento de tanta gente que precisa desse equipamento”, afirmou Beto Pereira sobre a destinação da verba.

Beto também marcou presença ocorreu durante evento comemorativo dos 49 anos da instituição, realizado nessa segunda-feira (1º) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na Capital. O repasse de verba, que ocorre por meio de convênio, servirá para melhora do acelerador nuclear utilizado na realização do tratamento com radioterapia, melhorando seu desempenho.

“Hoje um paciente que precisa de 38 sessões de radioterapia passará a realizar 20 sessões. Diminui quase a metade”, explicou a física especialista em radioterapia do HU, Isabela Gondim, sobre a melhoria.

A expectativa do hospital é que a melhoria no equipamento aumente em 40% o número de pacientes atendidos. Atualmente, a instituição atende cerca de 45 pessoas por dia em sessões de radioterapia, maioria do interior do Estado.

