Deputado quer direcionar "dinheiro esquecido" ao RS

O deputado estadual Beto Pereira (PSDB-MS), comovido pela situação do Rio Grande do Sul, apresentou duas propostas no plenário da Câmara dos Deputados com o objetivo de ajudar a população gaúcha atingida pelas chuvas e enchentes.

"O processo de reconstrução do estado será uma jornada longa e desafiadora, requerendo a união de esforços dos governos federal, estadual e municipais, da iniciativa privada e da sociedade civil", disse o deputado.

A primeira proposta apresentada pelo deputado sul-mato-grossense é um Projeto de Lei (PL) que visa destinar recursos esquecidos em instituições financeiras para a recuperação do Rio Grande do Sul, valores que, segundo levantamentos do Banco Central, chegam a R$ 8 bilhões.

Beto apontou que a proposta não prejudicaria os titulares desses recursos, já que cerca de 63,54% dos créditos são de até R$ 10, com apenas uma pequena parcela ultrapassando valores superiores a R$ 100.

“Mesmo após várias campanhas realizadas para incentivar o cidadão a resgatar valores esquecidos, ainda existe um montante considerável que poderia ser usado para ajudar o Estado gaúcho a se recuperar dessa tragédia climática sem precedentes”, reforçou.

A segunda proposta apresentada pelo deputado é uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vista destinar 10% do limite anual estabelecido no Artigo 166, § 9º da Constituição Federal ao Fundo de Reconstrução e Mitigação dos impactos da catástrofe climática no Estado do Rio Grande do Sul.

O projeto representaria um aporte financeiro de cerca de R$ 10 bilhões ao longo de quatro anos.

"A aprovação desta Emenda Constitucional trará vantagens para todos os estados brasileiros, uma vez que o Rio Grande do Sul desempenha um papel crucial na economia nacional. Como um dos principais produtores agrícolas, o auxílio ao estado garante a segurança alimentar do país", enfatizou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também