Bolsonaro deixa país e não vai passar faixa presidencial para Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou, na tarde desta sexta-feira (30), rumo aos Estados Unidos, onde passará por um “período sabático”, ficando longe dos holofotes.

Bolsonaro, que deixa o comando do Palácio do Planalto neste sábado (31), viaja no Airbus 319 da Força Aérea Brasileira (FAB), acompanhado de diversos auxiliares que já foram nomeados para serem seus assessores quando virar ex-presidente.

O voo direto que levará Bolsonaro para os Estados Unidos decolou às 14h02 e tem previsão de pousar no aeroporto de Orlando pouco antes das 20h, no horário local (21h, no horário de Brasília).

O futuro ex-presidente deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em carros descaracterizados, sem chamar a atenção da imprensa e de apoiadores que estavam no local.

