Bolsonaro disse que irá recorrer ao STF após ser condenado inelegível

Yara Deckner, com G1

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) ele disse, em Belo Horizonte, que "não está morto" politicamente e que pensa em recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante entrevista coletiva, Bolsonaro afirmou que "acredita ser sido a primeira condenação por abuso de poder político" e se tratar de um "crime sem corrupção".

Alegou, ainda, que o TSE "trabalhou contra as suas propostas" e que ele, durante o mandato, respeitou a Constituição, "muitas vezes a contra gosto".

Quando questionado sobre entrar ou não com recurso, Bolsonaro disse que vai conversar com advogados para tomar a decisão. "Meu recurso é no Supremo Tribunal Federal, né?", ironizou o ex-presidente.

"Tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo, levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder politico", disse o ex-presidente.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Com a decisão a Corte declarou Bolsonaro inelegível por oito anos, até 2030.

Deixe seu Comentário

Leia Também