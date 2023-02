Bolsonaro diz que deve retornar ao Brasil em março

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou durante entrevista ao The Wall Street Journal que deverá retornar ao Brasil em março, mas citou que corre o risco de ser preso no momento em que chegar ao país.

“Uma ordem de prisão pode aparecer do nada”, afirmou Bolsonaro, relembrando o caso de Michel Temer, que três meses após deixar a presidência, em março de 2019, foi preso preventivamente devido a denúncias de corrupção nas obras de Angra 3.

Apesar de demonstrar interesse em voltar ao país até março, o ex-presidente não tem data definida para voltar ao país.

Durante a entrevista, Bolsonaro afirmou que “perder faz parte do processo eleitoral”, mas destacou que "o movimento de direita não está morto".

