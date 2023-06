Bolsonaro diz que pode concorrer a vereador do Rio em 2024

Durante evento do PL no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, mesmo sendo alvo de um processo que pode torna-lo inelegível, que pensa em sair como candidato para vereador do Rio de Janeiro no pleito municipal de 2024 ou nas eleições presidenciais de 2026.

"Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem, geralmente a vereança é para a garotada", afirmou o ex-presidente.

Bolsonaro ainda disse que, caso esteja possibilitado, ele irá tentar se eleger para um novo mandato em 2026. "Em 2026, se estiver vivo até lá e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai e disputo novamente a Presidência", disse.

Durante o evento Bolsonaro ainda comentou sobre a vida como presidente, onde afirmou que "é uma merda", e que "lá [no Planalto] eram lágrimas quase todo dia, no anonimato, no silêncio".

O ex-chefe do executivo federal também questionou as prisões do 8 de janeiro. "Estamos vivendo momentos difíceis no Brasil, temos uns 300 irmãos presos em Brasília, sem qualquer processo legal, sem direito à legítima defesa, sem uma culpa formal", explicou.

