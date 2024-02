Bolsonaro fala sobre política na Capital em entrevista

Em entrevista ao Programa Boca do Povo da difusora Pantanal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou na manhã desta sexta-feira (16), que o PL (Partido Liberal), busca alguém totalmente “alinhado” com os ideais da sigla para disputar as eleições municipais.

Após falar da vinda da Michelle Bolsonaro em Campo Grande no próximo sábado (24), Bolsonaro afirmou que em conversas com os aliados sul-mato-grossenses, como os deputados federais Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon e o ex-deputado estadual, Capitão Contar, o nome que surge é de João Henrique Catan para disputar o Executivo Municipal.

“A coordenação estadual está a cargo do Pollon, presidente do PL em MS, mas a decisão do partido é de que nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a princípio nós teremos candidatura própria, Campo Grande não é diferente. Tenho conversado com o Portela, Pollon, Rodolfo, estive com o Contar em Brasília, conversei com o Catan, que é uma possibilidade. O PL é grande em todo o Brasil e nas capitais é importante ter gente perfeitamente alinhada conosco, então Catan pode ser que seja o escolhido para essa missão”, falou o ex-presidente.

Bolsonaro ressalta que o partido “não bateu o martelo ainda”, “mas se der tudo certo, o Catan vai ser nosso candidato a prefeito em Campo Grande”.

