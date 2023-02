Bolsonaro gastou quase R$ 700 mil do cartão corporativo durante as eleições de 2022

Um levantamento realizado pelo portal UOL revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou R$ 697.352,00 do seu cartão corporativo durante a campanha à reeleição em 2022. As informações foram coletadas através das notas fiscais do cartão entre agosto e outubro do ano passado.

Segundo a apuração feita pelo portal, o cartão foi utilizado para pagar despesas, como passagens aéreas, hotéis e alimentação, de Bolsonaro e a equipe que o acompanhava durante sua campanha à reeleição.

Em sua primeira viagem, com destino a Bahia, Bolsonaro promoveu uma motociata em apoio à sua campanha, e gastou cerca de R$ 50 mil só em lanches. Além disso, R$ 44 mil em diárias foram gastas para cobrir os custos de hospedagem, por três dias, de cerca de 50 pessoas.

Segundo a lei, as despesas de um candidato que exerça cargo público devem ser pagas pelo partido, não pela união.

Após as eleições, o PL, partido de Bolsonaro, afirmou que ressarciu R$ 4,8 milhões à União em despesas com transporte em 48 eventos eleitorais. No total, Bolsonaro teve pelo menos 80 agendas durante a campanha.

