Bolsonaro não tem data para voltar ao Brasil, dizem assessores

Aliados próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram à coluna Na Mira, do portal de notícias Metrópoles, que ele não tem data para voltar ao Brasil, e deverá permanecer em Orlando, nos Estados Unidos, por tempo indeterminado.

Segundo os assessores mais próximos do ex-chefe do executivo Federal, eles temem que Bolsonaro seja alvo de medidas expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como as que levaram à prisão do ministro da Justiça de seu governo, Anderson Torres.

Além dos processos em que é investigado, a publicação, e exclusão algumas horas depois, de um vídeo questionando o sistema eleitoral e a apreensão de uma minuta golpista na casa de Anderson Torres criam um clima desagradável para o retorno de Bolsonaro ao país.

Na Flórida desde 30 de dezembro, o ex-presidente segue hospedado com a família e assessores na mansão do ex-lutador de UFC José Aldo, um de seus apoiadores nas eleições de 2022.

