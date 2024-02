Bolsonaro optou por silêncio em depoimento à PF sobre suposta tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro optou pelo silêncio durante seu depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira (22). A informação foi divulgada pelo advogado Fabio Wajngarten.

"Esse silêncio [no depoimento] quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais está sendo imputada ao presidente a prática de certos delitos", afirmou Wajngarten.

Segundo o advogado, a falta de acesso à delação de Mauro Cid e a mídias obtidas em celulares apreendidos de investigados "impedem que a defesa tenha um mínimo de conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado ao depoimento".

Bolsonaro é investigado na operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que tiveram como resultado a vitória do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também