Bolsonaro usa fotos “fakes” em campanha com mesmo nome de propaganda de Hugo Chávez

O presidente Jair Bolsonaro publicou em seu Twitter, nesta quarta-feira (1), um vídeo no qual conversa com duas pessoas sobre as obras da transposição do rio São Francisco.

O vídeo foi apagado após ser descobertos que as fotos das pessoas nele presentes, que supostamente conversam com Bolsonaro, são de um banco de imagens pagas na internet.

A Secretaria de Comunicação do governo divulgou uma nota em que afirma que o vídeo “trata-se de uma peça piloto inacabada que não deverá ser veiculada, não possuindo caráter oficial”. “De todo modo, a fim de sanar qualquer tipo de distorção dos fatos, o vídeo foi retirado do ar.”

Um perfil do Twitter descobriu as imagens compradas

A contradição foi levantada pelo perfil Cerca Livre do Twitter, que destacou que a primeira personagem do filme publicitário do governo, chamada no vídeo de Maria Eulina, que seria do Ceará, pode ser encontrada no site istockphoto.com.

E o governo federal que ta fazendo uma propaganda chamada "ALÔ PRESIDENTE" supostamente com moradores ligando pro @jairbolsonaro mas na verdade não passa de fake news com imagens da Internet... pic.twitter.com/OWM00ZQFFX — CERCA LIVRE (@BotGadoDetector) July 1, 2020

O vídeo segue com outra imagem, desta vez de um homem que se chamaria Francisco Valmar e seria do Rio Grande do Norte. A coluna de Guilherme Amado encontrou a foto de Valmar no banco de imagens ShutterStock.

Mesmo nome de propaganda de Hugo Chávez

Intitulada “Alô Presidente”, a campanha publicitária tem mesmo nome de uma propaganda de Hugo Chávez, que transmitia suas políticas de governo na Venezuela em 1999 por meio de programa homônimo.

Na mesma época em que a campanha de Chávez foi vinculada, Bolsonaro deu uma entrevista ao estadão o elogiando, “uma esperança para a América Latina”, disse o atual presidente sobre o venezuelano.

E acrescentou: “Ele não é anticomunista e eu também não sou”.

