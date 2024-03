"Bonitinha, mas ordinÃ¡ria", jornal do RS ataca Camila Jara e revolta PT-MS

A diretoria do Partido dos Trabalhadores (PT) no Mato Grosso do Sul se manifestou na última quinta-feira (29), a respeito de uma matéria publicada pelo “Jornal Cidade” no dia anterior, alegando que Camila Jara está respondendo a um processo na Justiça Eleitoral por abuso de poder.

Segundo o veículo, a ação é movida no Tribunal Regional Eleitoral pelo candidato não eleito a Deputado Federal, Walter Benedito Carneiro Júnior, atual secretário-adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), que diz que a Deputada eleita fez campanha paga depois do prazo estipulado pela lei, e abusou do poder econômico nas eleições de 2022.

O jornal ainda destacou a possibilidade de Camila ser condenada e ter o mandato cassado, e ficar inelegível por oito anos. Além de chamá-la de “bonitinha, mas ordinária”. Diante disso, o diretório regional do PT divulgou uma nota repudiando a matérias e as palavras ofensivas usadas contra a Deputada Federal. O partido acionou a sua assessoria jurídica para tomar as medidas cabíveis.

A assessoria de Camila também divulgou uma nota oficial em que ela afirma ter agido de acordo com a legislação eleitoral e reafirma a sua confiança na Justiça brasileira. A parlamentar também diz estar confiante nos valores republicanos que regem a justiça.

