Brasil assume presidência do Mercosul na terça-feira

O presidente Lula viaja nesta segunda-feira (3) para Porto Iguazú, na Argetina, onde assumirá, na terça-feira (4), a presidência temporária do Mercosul durante a 62ª Cúpula de Chefes de Estado do grupo.

A expectativa é que o governo brasileiro destrave o acordo de livre-comércio com a União Europeia durante a gestão, pauta que está emperrada há mais de duas décadas.

A presidência temporária tem duração de seis meses, e o país que ocupa o cargo é responsável por organizar o fórum social, o fórum empresarial e a próxima cúpula do bloco, que neste caso ocorrerá em território brasileiro.

Vários pontos serão abordados na reunião desta terça-feira, como as tratativas de renegociação da dívida internacional e a adesão de nações do continente ao bloco. Uma pauta que, apesar de ser interesse do Brasil, não deve ser discutida é o retorno da Venezuela ao bloco.

“Nós estamos retomando um diálogo interrompido há vários anos com a Venezuela […] mas, na agenda desta cúpula, não está prevista qualquer discussão”, informou a embaixadora Gisele Padovan.

