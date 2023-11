Brasil é convidado para fazer parte de aliança de produtores de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), comporta pelos maiores produtores do combustível fóssil no mundo, apresentou um convite formal ao Brasil para que o país faça parte do bloco, sob condição de membro associado.

Caso aceite o convite, o Brasil fará parte da Opep+, que é formado pelos 13 países membros da Opep, liderada pela Arábia Saudita, e 10 parceiros sob o comando de da Rússia.

Em um comunicado de imprensa da organização, publicado nesta quinta-feira (30) após uma reunião entre os países membros, é informado que o Brasil “aderirá à carta de cooperação da Opep+ a partir de janeiro de 2024”.

Participou da reunião, de maneira online, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Este é um momento histórico para o Brasil, que abre um novo capítulo no diálogo e na cooperação internacional em energia”, afirmou o ministro.

Deixe seu Comentário

Leia Também