Câmara inicia trabalhos de 2019 na próxima segunda

Rayani Santa Cruz com assessoria

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande abrem os trabalhos legislativos de 2019 na próxima segunda-feira (4), a partir das 9h, com a Sessão Inaugural da 10ª Legislatura. O edital de convocação para a solenidade foi publicado na edição desta quarta-feira (30) do Diário do Legislativo.

O prefeito Marquinhos Trad, estará presente na sessão, de cunho solene, para fazer uma apresentação aos vereadores sobre a atual situação do município, incluindo dados acerca da execução orçamentária, arrecadação de impostos e projetos para serem desenvolvidos ao longo do ano.

Ainda no dia 1° de janeiro, foram empossados os membros da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020. Os vereadores Prof. João Rocha (presidente), Cazuza (1º vice-presidente), Eduardo Romero (2º vice-presidente), Ademir Santana (3º vice-presidente), Carlão (1º secretário), Gilmar da Cruz (2º secretário) e Papy (3º secretário) vão dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa pelos próximos dois anos.

Após a abertura dos trabalhos legislativos, a primeira sessão ordinária deste ano acontece na terça-feira (5), a partir das 9 horas.

Serviço

A Sessão Solene Inaugural será realizada nesta segunda-feira (4), a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park.

