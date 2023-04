Câmara aprova projeto que destina R$ 8,7 milhões para assistência social e saúde

Durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Campo Grande na quinta-feira (30), os vereadores aprovaram o projeto destinando R$ 8,7 milhões para entidades de assistência social e da saúde da Capital.

Foi aprovado em regime de urgência, em única discussão e votação, o projeto de lei 10.939/23, que institui o plano de aplicação de recursos do FMIS (Fundo de Investimentos Sociais). No total, foram 422 emendas destinando recursos. São 229 para a área de assistência social, incluindo associações de amparo a pessoas com deficiências, asilos, entidades que atendem crianças e adolescentes, entre outras.

Já outras 193 emendas são para a saúde, incluindo na lista hospitais, projetos sociais, entidades e unidades de saúde.

Algumas instituições receberam mais de uma emenda de vereadores diferentes. Todos os anos, antes da proposição das emendas, há uma ampla discussão com os vereadores e análise das entidades.

“Esses recursos são colocados para vereadores para as entidades na área social e da saúde. Alguns postos não têm bebedouro, não tem equipamentos necessários. Também há recursos para as entidades sociais, que fazem trabalho filantrópico em Campo Grande, algumas precisam de uma câmara fria para guardar alimento, de um carro”, esclareceu o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal.

Técnicos da prefeitura e da Câmara detalham os critérios para destinação das emendas, principalmente em relação às documentações exigidas para que os recursos cheguem às entidades.

Deixe seu Comentário

Leia Também