Câmara Municipal e TJMS firmam convênio para transmissão de conteúdo na TV aberta

A Câmara Municipal de Campo Grande assinou um Termo de Cooperação Mútua com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na terça-feira (16). O objetivo é transmitir o conteúdo produzido pela Corte na grade da TV Câmara.

O desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal, expressou sua satisfação com a parceria: "Ficamos felizes em ter esse espaço aberto que a Câmara coloca à nossa disposição para divulgarmos o que é importante e de interesse do cidadão campo-grandense. O convênio vai nos ajudar a divulgar programas e atingirmos um maior número de pessoas."

Com o convênio, a TV Câmara, no canal 7.3, vai transmitir programas, boletins, interprogramas e outras notícias de interesse público, todos produzidos e editados pela secretaria de comunicação do Tribunal.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, também comentou sobre a parceria: "Quem ganha é a sociedade. O TJMS tem em sua presidência um ex-vereador. É desembargador, mas corre em sua veia o sangue da pessoa simples e humilde. O TJMS, participando da grade da TV Câmara, vai enriquecer o nosso conteúdo. Um conteúdo de grande relevância para aprimorar o conhecimento da população."

Além das transmissões ao vivo de eventos realizados pelos vereadores, a TV Câmara também conta com programas específicos que abordam o trabalho do Legislativo Municipal.

