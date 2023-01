Vereadores retornam para sessões ordinárias nesta segunda-feira

Reconduzida a mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Grande com o vereador Carlão na presidência, as sessões ordinárias retornam nesta segunda-feira (2), após recesso parlamentar.



Os trabalhos começam após os vereadores terminarem o ano legislativo de 2022 com mais de 500 projetos foram apresentados e 25 mil indicações.

“O número de projetos aprovados em Plenário foi de 539, enquanto as indicações de melhorias feitas pelos vereadores passaram de 25 mil. De fevereiro a dezembro, os parlamentares fizeram mais de 25,6 mil indicações. O número reflete o trabalho de aproximação feito pelos vereadores com a comunidade, com a realização de cursos de capacitação para lideranças e conselheiros de bairros, disponibilização de uma sala para os líderes, além da volta das sessões comunitárias nos bairros. Tivemos força de vontade e fizemos acontecer as coisas na Câmara”, destacou Carlão.

