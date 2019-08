Campanha Nacional de Filiação do PSL acontece neste sábado

Brasileiros de 25 estados participarão da Campanha Nacional de Filiação do Partido Social Liberal (PSL), que ocorrerá neste sábado (17), em Mato Grosso do Sul, são dez municípios mobilizados a participar.

A proposta é unir pessoas que venham a contribuir com o desenvolvimento do país, atuando em diversas frentes do partido

A senadora, Soraya Thronicke, o deputado federal, Loester Trutis, e o deputado estadual e presidente do PSL, Capitão Contar, estarão presentes nos atos de filiações que serão promovidos no estado. Os municípios já confirmados são: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Itaporã, Nova Andradina, Selvíria, Inocência e Jardim.

“Queremos recrutar interessados em manter a ‘Ordem’ e, consequentemente, trazer o ‘Progresso’ para o nosso Brasil”, frisou o parlamentar.

Para o deputado federal, Loester Trutis, o Ato Nacional de filiação é uma oportunidade para caminhar ao lado do presidente, Jair Bolsonaro. “Estar em um partido ético e transparente, certamente, faz toda a diferença. Isso inspira os brasileiros a querer fazer parte da política e entrar nesse movimento de resgate do Brasil.”

A presidente estadual do PSL e também senadora, Soraya Thronicke, ressaltou que estão dedicados a fazer um trabalho alinhado com o presidente da República, Jair Bolsonaro. "O evento é uma forma de mostrar a nossa força, alinhamento e dedicação a um trabalho com resultados positivos para a prosperidade do nosso país e do nosso Estado”. finalizou.

