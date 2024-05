Campo Grande é premiada por investimentos em saneamento básico

Campo Grande foi reconhecida, nesta segunda-feira (27), por seus investimentos em saneamento básico com o prêmio “Casos de Sucesso”, apresentando índices de redução de perdas de água e tratamento de esgoto superiores à média nacional.

Durante a cerimônia, realizada pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria GO Associados e o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA) da Fundação Getulio Vargas, a Capital foi destaque na categoria III “Atingimento das Metas de Perdas de Água”.

A prefeita Adriane Lopes e o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, estiveram presente no evento e representaram Campo Grande no recebimento da premiação.

“Os investimentos em tecnologia são fundamentais para redução de perdas. Ter um centro de controle operacional que trabalha 24 horas por dia, monitorando as vazões e pressões do sistema de abastecimento de água. Nos últimos anos foram substituídos mais de 230 km de redes antigas. A média nacional de perda de água é superior a 40%, em Campo Grande está em 19%, sendo referência no país. Somente em saneamento já foram implementados mais 380 km. Temos mais de 93% do nosso município saneado, e quando priorizamos essa pauta de grande relevância, estamos também falando em saúde e, com isso, diminuindo a fila nas unidades de saúde”, pontuou a prefeita.

Buim apontou que não só uma melhora na infraestrutura, esse alto índice de redução de perdas de água também tem como reflexo preservação do meio ambiente. “Campo Grande avança a passos largos. Temos uma das menores perdas de água do país. Isso significa que estamos preservando o Meio Ambiente, tratando aquilo que nos é mais caro, que é a Água, do dia a dia, que é para toda população”, destacou.

O diretor da concessionária de água da Capital destacou que, mesmo com as adversidades climáticas, os trabalhos para frear a perda de água na Cidade Morena devem garantir um excesso de água em Campo Grande.

“Importante frisar que esses investimentos em perdas trazem mais disponibilidade de água para Campo Grande. Estamos com um planejamento estratégico para que em 2024, mesmo com as adversidades climáticas tenhamos água em abundância”, finalizou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também