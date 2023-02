Campo Grande integra Consórcio Intermunicipal

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou nesta terça-feira (31) da Assinatura do Estatuto Social e inauguração da Sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de MS, que pretende promover a gestão associada de serviços públicos no Estado.

O documento, assinado durante evento na sede da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos da prefeitura municipal de Campo Grande (Sugep), conta com a adesão das prefeituras de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari, além de Campo Grande.

O objetivo é garantir que a população das cidades integrantes possa ter mais agilidade na execução dos serviços públicos e aquisição de bens que promovam geração de oportunidades, riquezas, renda, empregos e desenvolvimento territorial sustentável para os moradores dos municípios.

Durante o evento, a prefeita da Capital disse que está é uma grande conquista para todos os municípios participantes. “Para a capital, é uma grande conquista e, tenho certeza, para os demais municípios, também. Nosso projeto prioritário para o desenvolvimento da capital é desenvolvimento econômico e cada dia é importante nessa construção”, afirma.

Apesar do foco ambiental, o Consórcio vai abranger também infraestrutura, saúde, educação, assistência social, habitação, segurança pública e saneamento. “Uma das primeiras ações que será feita é adquirir uma Usina Móvel de pavimentação asfáltica, com produção própria e cerca de 40% mais barato que o valor de mercado”, explica o organizador técnico do Central – MS, Vanderlei Bispo.

