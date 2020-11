Candidato à reeleição em Dois Irmãos do Buriti diz ser alvo de “notícia falsa”

Após ser acusado de comprar 1,5 milhões em combustível “às vésperas da eleição”, em reportagem divulgada em um site de notícias, o prefeito e candidato à reeleição em Dois Irmãos do Buriti, Edilsom Manguinha, rebate o que para ele é mecanismo para “prejudicar a sua campanha eleitoral”.

O prefeito esclareceu que a licitação ocorreu em 1º de setembro de 2020, tendo como objetivo a aquisição de combustíveis, com fornecimento parcelado, para atender toda a frota de veículos do munícipio. O valor estimado é de R$ 1.503.167,05. Porém, Manguinha ressalta, ainda, que o valor é empenhado, ou seja, poderá não ser gasto nessa totalidade pela administração municipal.

Dessa forma, ao tomar conhecimento do fato, o atual prefeito emitiu uma nota de retratação e enviou ao site, dizendo que ele quem ficou de “orelha em pé” ao ver uma reportagem surgindo tão próximo ao período eleitoral. “Notícia que tende a desinformar o eleitor e favorecer a oposição”, garante o atual prefeito.

Por meio de sua assessoria, Manguinha informou à reportagem do JD1 Notícias que uma gráfica, pertencente ao mesmo grupo do site que veiculou tal notícia, recebeu R$16.200,00 pela assinatura de uma revista para a Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti. De acordo com a assessoria, a revista nunca foi veiculada e a câmara é presidida pelo Vereador Eder Viana, candidato a vice-prefeito em chapa de oposição ao atual prefeito.

