Carlão diz que só analisará fala golpista dia 16

O vereador Tiago Vargas (PSD) voltou a ser alvo de polêmicas, desta vez ao defender em suas redes sociais os ataques terroristas nas sedes dos Três Poderes em Brasília, indo em contramão ao posicionamento da Câmara Municipal, divulgado nesta segunda-feira (9).

Em suas redes sociais, o vereador criticou a classificação de terrorista para os invasores e vândalos dos prédios públicos na Capital brasileira, até mesmo afirmando em uma das postagens que não tem “medo de ameaças” de perder seu cargo no legislativo municipal.

Procurado pelo JD1 para comentar sobre o caso, o presidente da Câmara Municipal da Capital, o vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o “Carlão”, informou que não sabe sobre a situação, e só irá comentar sobre o caso dia 16, quando retorna de viagem fora do Estado.

