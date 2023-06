Carlão quer diálogo entre secretaria de saúde e São Julião

O Hospital São Julião está prestes a fechar o atendimento pelo SUS em Campo Grande. Isso por que falta o repasse financeiro que deveria vir através da secretaria de saúde da Capital. Com isso, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Borges, o Carlão, afirmou que a Casa de Leis vai tomar providências para resolver situação.

Ele disse ao JD1 sobre a preocupação do vencimento do contrato do hospital com a prefeitura, além da falta de pagamento por serviços prestados desde janeiro deste ano. “Nós fomos procurados pelo diretor-presidente [do São Julião] e ficamos sabendo que a Sesau [Secretaria Municipal de Saúde] não procurou a instituição para renovar o contrato, que vence sexta-feira”, explicou.

“Há um dívida de quase R$ 1milhão der serviços prestados desde janeiro e 30 leitos parados que a secretaria mandou reformar e não está usando”, pontuou. “Do jeito que está não dá para ficar”, reafirmou Carlão.

Ainda conforme o presidente da Casa de Leis, os vereadores mandaram um ofício ao secretário de Saúde, Sandro Benites, e esperam uma resposta até quinta-feira, caso contrário, eles vão criar uma comissão e investigar a saúde municipal e o por que do “descaso”.

“Tem paciente aguardando na fila e têm 30 leitos que a foram equipados .” Vamos tomar providências, vamos intermediar. Queremos uma resposta. O São Julião pode fechar as portas para o SUS”.

O JD1 Notícias entrou em contato com o secretário Sandro Benites, mas até a publicação desta matéria não houve resposta. O espaço segue aberto para manisfestação.

