CGU revisará sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro a 234 processos

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho, anunciou nesta sexta-feira (3) que o órgão revisará os sigilos de 100 anos impostos pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro a 234 processos.

Segundo a Transparência Brasil, o governo de Bolsonaro impôs 1.108 sigilos de 100 anos, e agora, 21,5% deles serão reavaliados.

Segundo o órgão, as medidas de sigilo impostas pelo ex-presidente foram consideradas “indevidas e exacerbadas”, e apesar de indicar a revisão dos sigilos, a CGU não irá comentar casos específicos.

“Foi exacerbado o uso do argumento de ‘informações pessoais’ para restringir o acesso às informações”, comentou o ministro durante coletiva de imprensa.

