Claudinho Serra destaca importância da população da Capital para definir orçamento

Durante reunião com o Secretário de Governo e Gestão Estratégica do Estado, Pedro Caravina, o vereador Claudinho Serra destacou a importância da participação da população campo-grandense na elaboração do orçamento do governo do Estado.

“O diálogo aberto entre o governo estadual e os representantes municipais é essencial para construir soluções efetivas e direcionadas às demandas locais”, destaco o vereador.

Durante a reunião, Claudinho apontou apresentou ao secretário as demandas e necessidades que chegam ao gabinete e apresentou sugestões, como a de criação de uma emenda para os vereadores, destinada a investimentos nos bairros.

Caracina destacou a importância desses encontros para garantir um funcionamento de Mato Grosso do Sul. “A parceria entre os poderes é fundamental para fortalecer o desenvolvimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da população”, ressaltou.

Também foi discutido durante o encontro o planejamento do Governo do Estado para o período 2024-2027, por meio do Plano Plurianual (PPA), que também ouvirá a população de Campo Grande, nesta sexta-feira (7), a partir das 13h30 no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também