Com ajuda de Paulo Correa, Bonito ganha a Gruta Nossa Senhora Aparecida

Após intensa articulação do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), em parceria com o prefeito Josmail Rodrigues (PSDB), a União, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, concedeu ao município de Bonito o direito de exploração da Gruta Nossa Senhora Aparecida.

Conhecida por ser um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil, a cidade de Bonito acaba de dar um importante passo rumo à abertura de um novo atrativo turístico.

“A Gruta Nossa Senhora Aparecida marca um novo capítulo para o ecoturismo de Bonito. Essa nova atração não só enriquece nossa paisagem natural, mas também fortalece a principal atividade econômica do município, proporcionando mais oportunidades de desenvolvimento e crescimento econômico sustentável”, afirmou o deputado.

O documento que contempla a concessão foi assinado por Tiago Botelho, nome à frente da Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS), na última sexta-feira (24), e permite a exploração comercial, por 20 anos, na modalidade visitação/contemplação.

O prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, comemorou a abertura da gruta e classificou o momento como um marco para o desenvolvimento do ecoturismo no município.

“São mais de 20 anos de tentativas frustradas de abrir essa gruta para visitação e, agora, com o apoio do governador Eduardo Riedel, do deputado Paulo Corrêa, do Thiago Botelho, representando o Governo Federal, e dos deputados federais Vander Loubet e Dagoberto Nogueira, comemoramos essa importante conquista para o desenvolvimento do ecoturismo de Bonito e de toda região”, afirmou o prefeito.

Segundo o plano de concessão, o governo de Bonito tem um prazo de quatro anos para regulamentar a exploração e promover a construção da estrutura de apoio para atender os requisitos legais previstos no plano de manejo da área, que integrará um circuito formado pelas grutas do Lago Azul e São Matheus.

