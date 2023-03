Com Dino, Riedel pede por seguranÃ§a na fronteira

O governador Eduardo Riedel voltou a se encontrar com autoridades em Brasília, e desta vez, nesta quarta-feira (8), se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para discutir questões de interesse de Mato Grosso do Sul.

Entre os assuntos tratados na reunião estava a segurança da região fronteiriça do Estado, ponto que Dino destacou ao afirmar que o Estado é prioridade na segurança nacional, principalmente por seus mais de 1,5 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e Paraguai.

Riedel solicitou apoio da pasta na construção de presídios, fornecimento de viaturas e equipamentos para as forças de segurança que possam ser fornecidos pela União, já que o estado vem lidando com um aumento da população carcerária.

“É um tema que é sensível, e a solução passa pelo Ministério da Justiça e ministro com boa vontade de compreender e buscar os caminhos para que a gente solucione de uma vez por todas os conflitos no Estado”, afirmou Riedel.

O encontro ocorreu na sede do Ministério da Justiça e contou também com a participação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do chefe da Casa Civil, secretário Eduardo Rocha.

