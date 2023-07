Com foco social, Tiago Botelho assumirá Superintendência Federal em MS

Ex-candidato ao Senado pelo PT, o advogado e coordenador do curso de direito da UFGD, Tiago Botelho será o novo superintendente do Patrimônio da União no MS a frente da SPU-MS.

Ao JD1 Notícias, Tiago Botelho, adiantou que a cedência foi enviada na última sexta-feira e que após a publicação da nomeação, a posse deve ser já na próxima semana. “O presidente tem a ideia de que o patrimônio tem que ajudar a população, então meu objetivo é ajudar com políticas sociais como o Minha Casa Minha Vida e Regularização Fundiária”.

O convite da superintendência se deu pela exigência do superintende ser servidor federal, e a aproximação de Tiago com o presidendente Lula e interlocução da bancada federal, segundo ele. Questionado sobre a nomeação, Botelho afirmou que obteve outras propostas, mas que só se afastaria da universidade para exercer algo que pudesse contribuir efetivamente com o Mato Grosso do Sul.

Botelho terá como responsabilidade cuidar de todo o patrimônio do governo federal em MS. Seu vínculo com o presidente Lula será intenso. “Nossa gestão será de valorização do bem do povo. Para além de gerir o patrimônio da união, vamos elaborar e implementar política de destinação dos imóveis da união e apoiar políticas públicas que visem agilizar a regularização fundiária e potencializar o minha casa minha vida. A terra e a moradia devem ser direitos de todos”, afirmou.

Perguntado sobre quais devem ser suas primeiras medidas, Tiago afirmou que vai rodar o estado, identificar os bens da União, sentar com todas e todos que queiram contribuir com nossa gestão junto à SPU.

Tiago Botelho agradeceu a confiança do presidente Lula, a bancada do PT Federal e Estadual de MS e o presidente estadual do PT Vladimir Ferreira, e o presidente municipal do PT João Carlos, pois seu nome teve unanimidade na indicação dentro do partido.

