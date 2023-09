Com ministros, Riedel recebe PAC para MS

O governador Eduardo Riedel, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa e a ministra Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, detalharam nesta quinta-feira (21) os investimentos aprovados do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), do Governo Federal, em Mato Grosso do Sul. Ao todo, está previsto o investimento de R$ 29,1 bilhões no estado.

Para o governador Eduardo Riedel, a expectativa do estado para o recebimento do investimento é positiva.

“Quando falamos de uma alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica e da relicitação da BR-163, saneamento, água e habitação estamos falando de empresas chegando por conta desse investimento que estás endo feito. Tudo isso chega de maneira direta à população. O resultado mais expressivo talvez seja de menos de 4% de desemprego no estado”, disse o governador.

Entre as principais obras, estão melhorias em rodovias, aeroportos e hidrovias, além de investimentos em geração de energia limpa e combustível de baixo carbono. Estão previstos investimentos também na área de habitação com imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida; obras de abastecimento público de água, melhorias em creches, escolas e outros equipamentos públicos da área de Educação; expansão das redes 4G e 5G no estado, além de investimentos estratégicos na área de Saúde.

Destacando a ‘união e a reconstrução’, o ministro Rui Costa falou sobre a forma de ajudar os estados a conseguirem investimentos através do programa. “O PAC está trabalhando não só com o orçamento público da União, ele também está trabalhando com a possibilidade e a margem dos estados de encontrar, enfim, orçamento. Então, aquelas obras que não operam dentro do limite orçamentário da União, nós disponibilizamos crédito para que os estados acessem e possa finalizar as construções”.

Alguns locais de Mato Grosso do Sul já estão sendo impactados pelos investimentos do PAC, com obras já em andamento desde o inicio do ano. Ao todo, são 173 medidas institucionais que dão viabilidade aos empreendimentos.

Em sua fala, a ministra Simone Tebet, comentou sobre o crescimento do Brasil atrelado aos recursos do programa para a rede pública do país.

“O PAC vai permitir que nós tenhamos um crescimento mínimo do país a partir do ano que vem, bem maior que teríamos se não houvesse investimento público. Então o PIB vai crescer mais de 3% este ano, o que significa emprego direto e indireto em todos os estados”.

Além dos ministros e do governador, estiveram presentes no evento a prefeita Adriane Lopes, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, os deputados federais Camila Jara, Dagoberto Nogueira, Vander Loubet e Geraldo Resende. E o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro.

