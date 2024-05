Comissão do Senado aprova projeto para castração química

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (22), por 17 votos a 3, um projeto que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes sexuais.

Segundo o texto, de relatoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA) na CCJ, a castração química será feita por meio de hormônios. O senador defendeu que o "tratamento" se "mostra meio adequado para que se evite a reincidência em crimes de natureza sexual, o tratamento reduz os níveis de testosterona no organismo do indivíduo e mitiga sua libido".

"O condenado que apresente um perfil voltado à violência sexual, terá a oportunidade de reconhecer sua condição e optar pelo tratamento hormonal como forma de intervenção terapêutica e condição para seu livramento", escreveu o parlamentar em seu relatório.

O documento aponta para a existência de efeitos colaterais da castração química, mas detalha que o condenado “será orientado sobre o tratamento e sobre suas próprias condições psicológicas, psiquiátricas e clínicas, e somente depois, inclusive com orientação de seu defensor, poderá tomar a decisão de se submeter ao tratamento oferecido".

Apesar de ser colocada como uma medida "alternativa ao cumprimento de pena", mesmo que ocorra a castração química, caberá ao juiz avaliar se o condenado poderá ou não retornar ao convívio social.

O projeto tramita em caráter terminativo na Comissão, e caso não haja recurso, deve seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também