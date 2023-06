Comissão do Senado convida presidente do BC para explicar Selic de 13,75%

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (27), quatro requerimentos convidando o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, a explicar aos parlamentares os motivos da manutenção da atual taxa básica de juros, a taxa Selic.

Por se tratar de um convite, não uma convocação, Campos Neto não tem obrigação de comparecer à Comissão.

O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP), foi um dos parlamentares que protocolou pedido para ouvir o presidente do BC, além de demonstrar sua indignação com taxa de juros atual.

“É inaceitável que Campos Neto continue sabotando o Brasil e o povo brasileiro com a mais alta taxa de juros reais do mundo! A quem interessa impedir o crescimento econômico do nosso país?”, questionou.

Também apresentaram requerimentos para ouvir o presidente do BC os senadores Plínio Valério (PSDB-AM), Rogério Marinho (PL-RN) e Ciro Nogueira (PP-PI). “Mesmo com a recente elucidação da matéria pelo presidente Campos Neto, defendemos o debate da problemática, bem como esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários”, afirmou Marinho.

