Confira como será posse de Lula e Riedel neste domingo

O Brasil terá novo comando a partir deste domingo (1º), mas não apenas por causa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que substitui Jair Bolsonaro (PL), que inclusive já deixou o país e passou a cadeira para o vice, Hamilton Mourão (Republicanos), que ocupa o cargo em exercício por dois dias. Nos estados, 27 governadores serão empossados, todos eleitos nas eleições de outubro deste ano. Senadores, deputados federais e estaduais eleitos assumem em 1º de fevereiro de 2023.

A sessão solene no Senado que dará posse a Lula, está marcada para às 15h (horário de Brasília). A expectativa é que todos os quatro governadores eleitos pelo PT prestigiem a ocasião. Aliados de outras legendas também devem comparecer no ato.

Em Mato Grosso do Sul, o governador eleito Eduardo Riedel e seu vice, José Carlos Barbosa (Barbosinha), serão empossados na Assembléia Legislativa, às 15h. A cerimônia, de cunho solene e festivo, será no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus.

Conforme o Regimento Interno da ALEMS, o presidente Paulo Corrêa receberá os diplomas conferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) ao governador e vice-governador. Após empossados, Riedel e Barbosinha, acompanhados de autoridades dos três Poderes, seguirão para o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, onde serão empossados os secretários de Estado.

Mudanças

As cerimônias de posse de presidente da República e de governadores acontecem pela última vez em 1º de janeiro. A partir de 2027, o presidente eleito assumirá o cargo no dia 5 de janeiro, enquanto governadores serão empossados somente no dia 6. Prefeitos e vices continuarão a tomar posse no 1º dia de janeiro. Deputados e senadores serão empossados em 1º de fevereiro.

